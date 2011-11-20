В Грозном сел самолет из Стамбула, у которого отказал двигатель
11:59, 20 ноября 2011Мир
1491 0
120 пассажиров на борту
Самолет Як-40, который совершал рейс из Стамбула, благополучно сел в Грозном с отказавшим двигателем, никто из 120 пассажиров не пострадал.
Как сообщает РИА «Новости», по словам гендиректора чеченской авиакомпании "Вайнах-Авиа" Султана ГАМБУЛАТОВА, "один из трех двигателей отказал, самолет покружил над Грозным и благополучно сел".
Специалисты выясняют причину отказа двигателя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter