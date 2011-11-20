Геи Европы призывают обеспечить равноправие однополым бракам

Представители гей-организаций из 19 стран - членов Совета Европы призывают политиков обеспечить равноправие однополым бракам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Страсбургской декларации, одобренной сегодня по итогам двухдневной конференции «Нехватка взаимного признания однополого партнерства и браков в ЕС и странах - членах Совета Европы: препятствие свободе передвижений?», которая проходила в Страсбурге под патронатом Генерального секретаря Совета Европы Торбйорна ЯГЛЕНДА.

“Призываем европейский политический класс и национальных политиков немедленно отменить реглементационные барьеры, которые препятствуют лесбийским и гей-парам во время международных передвижений, и обеспечить равенство прав гомосексуальных пар с парами гетеросексуальными”, - написано в декларации.

В документе представители сексуальных меньшинств выразили намерение содействовать судебным процессам для выявления и устранения “белых пятен” в законодательстве стран - членов Совета Европы, содействовать изменению законов, которые нарушают конституционную защиту или права человека.

Кроме того, гей-организации высказались за обмен лучшей практикой между странами и отдельными организациями государственного и частного сектора в проведении политики равенства.

В документе напоминается, что задачей стран - членов Совета Европы является предусмотреть недискриминационное уважение к семейной жизни всех пар, включая время их переезда из одной страны в другую, а также то, что одним из фундаментальных прав Совета Европы является право на уважение к семейной жизни, что закреплено в 8-й статье Конвенции прав человека.

Как сообщал УНИАН, защита прав сексуальных меньшинств – один из приоритетов председательства Великобритании в Комитете министров Совета Европы, которое началось 7 ноября. В конце своего председательства в мае Великобритания планирует организовать конференцию по вопросу обеспечения прав сексуальных меньшинств, которая должна собрать представителей всех 47 стран - членов Совета Европы.