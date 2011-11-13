Правящая партия Испании через неделю проиграет выборы

Кандидат от Народной партии Испании Мариано Рахой уверенно, как свидетельствуют данные опросов, лидирует за неделю до всеобщих парламентских выборов в стране, сообщает РИА Новости.

За лидера оппозиционной Народной партии готовы отдать голоса 45,4% избирателей, тогда как за кандидата от правящей Испанской социалистической рабочей партии Альфредо Переса Рубалкабу - 30,9%.

По оценкам независимых экспертов, оппозиция может получить от 192 до 196 мест в парламенте, а правящая партия - не более 113. Такая расстановка сил показывает, что за годы экономического кризиса многие испанцы разочаровались в нынешнем правительстве социалистов.

Парламентские выборы пройдут в Испании 20 ноября. Лидер партии, которая получит большинство, сформирует и возглавит новое правительство.

Главными темами кандидатов являются пути выхода из тяжелейшего экономического кризиса, в котором оказалась страна, и борьба с безработицей. Рахой обвиняет правящую партию в неспособности остановить рост безработицы, которая достигла рекордного уровня - 21,52%, и спад в экономике. Рубалкаба в свою очередь заявляет, что в случае своей победы будет добиваться отсрочки на два года (до 2015) требования ЕС сократить бюджетный дефицит Испании до 3% ВВП.