Японцы требуют демонтировать все АЭС

Многотысячная демонстрация, направленная против использования атомной энергии, прошла сегодня в административном центре третьего по величине острова Японии Кюсю - городе Фукуока.

Как передает ИТАР-ТАСС, по сообщениям местных СМИ, на демонстрацию собралось свыше 15 тыс. противников использования атомной энергии, требующих полного демонтажа всех АЭС в стране.

Многотысячная толпа собралась в одном из парков города с плакатами в духе - "Даешь мир без атомной энергии" и "Не позволим повториться кошмару Фукусимы". После чего митингующие стройными рядами направились в центр города, распевая песни аналогичного содержания. Демонстрация прошла без эксцессов, конфликтов с силами правопорядка не наблюдалось.

После стихийного бедствия 11 марта и последовавшего за ним ядерного кризиса на АЭС "Фукусима-1" подобные демонстрации стали довольно частыми в Японии, жители которой начали всерьез опасаться мирного атома.