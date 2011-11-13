Россия торгуется с Китаем за газ

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия в перспективе сможет поставлять в Китай столько же газа, сколько в Европу.

"Очевидно, что китайский рынок способен принять гораздо большее количество энергоносителей. Именно об этом мы сейчас с китайскими партнерами и договариваемся", - сказал Медведев, отвечая на вопросы участников делового саммита АТЭС.

Он напомнил о том, что существует два проекта по поставкам трубного газа в Китай - западный и восточный маршруты.

"Сейчас мы как раз продолжаем переговоры с нашими китайскими партнерами, на каких условиях этот газ будет поставляться. Как только они закончатся - а основной вопрос всегда один: цена - все преграды будут сняты, газ будет поставляться в значительно больших объемах. Я думаю, что потенциал поставок трубного газа в КНР абсолютно сопоставим с теми объемами, которые мы поставляем в европейскую часть нашего континента, страны Западной Европы", - сказал президент РФ.