Польша сегодня празднует День независимости

Польша сегодня отмечает 83-ю годовщину со дня восстановления независимости.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в торжественных мероприятиях по случаю праздника в Варшаве принимают участие представители власти и Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.

Мероприятия проходят на площади Юзефа Пилсудского, который 11 ноября 1918 года возглавил польские вооруженные силы, что положило начало существованию Второй Речи Посполитой, которая просуществовала до начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года.

На площади в центре польской столицы с речами выступят Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и глава Литовского государства Д.ГРИБАУСКАЙТЕ.

Также на западе присутствуют и.о. премьер-министра Дональд ТУСК, руководители Сейма Ева КОПАЧ и Сената Богдан БОРУСЕВИЧ, глава Европарламента Ежи БУЗЕК, другие польские правительственные чиновники, депутаты и духовенство.

Перед началом главных торжеств на площади Б.КОМОРОВСКИЙ вместе с супругой приняли участие в торжественной Службе Божьей и открыли представление „За отчизну и народ".

Справка УНИАН. Празднование Дня Независимости Польши 11 ноября было возобновлено в 1989 году после свержения в стране коммунистического режима.

Сегодня в Польше в связи с праздником выходной день.