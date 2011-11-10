Украинцам еще раз посоветовали объезжать Бангкок

Министерство иностранных дел Украины еще раз предостерегает украинцев от путешествий в Бангкок, а также в пострадавшие от наводнения районы Таиланда.

Об этом УНИАН сообщили в Департамент информационной политики Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Украины Александра ДИКУСАРОВА.

По обновленной информации, полученной от Посольства Украины в Королевстве Таиланд, ситуация с наводнением в этом государстве продолжает оставаться сложной.

«Несмотря на падение уровня воды в регионах Таиланда, которые расположены на севере от г. Бангкок, ситуация в столице продолжает оставаться сложной в связи с концентрацией масс избыточной воды (несколько миллиардов кубометров) вдоль защитных гидротехнических сооружений в северо-восточных районах города», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 9 ноября 2011 г. администрацией столицы было объявлено, что вода из затопленных западных районов г. Бангкок достигла автомагистрали Рама 2 – главной и единственной функционирующей транспортной артерии, которая соединяет г. Бангкок с южными (курортными) провинциями страны (направление на Пхукет). В то же время транспортное сообщение между Бангкоком и курортом Паттайя в результате наводнения не пострадало.

Также, по данным МИД, на протяжении последних дней обнаружены признаки ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в районах г. Бангкок, пострадавших от наводнения. На протяжении 7-9 ноября 2011 г. у жителей пострадавших районов зафиксированы несколько случаев лихорадки Денге, лептоспироза, бактериальной диареи.

При планировании туристических поездок в страну МИД рекомендует выбирать либо прямые авиарейсы в южные регионы Таиланда, либо авиамаршрут с транзитной пересадкой в международном аэропорту Бангкока на рейсы, которые следуют в курортные районы.