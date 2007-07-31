США и Турция готовят тайную операцию

Высокопоставленные представители администрации президента США в обстановке секретности разрабатывают вместе с представителями правительства Турции план тайной военной операции по подавлению движения курдских сепаратистов и захвату их лидеров, сообщает газета "Вашингтон пост".

По данным газеты, на минувшей неделе заместитель министра обороны США по политическим вопросам Эри Эдельман провел конфиденциальный брифинг по данной теме для ряда членов конгресса США, которых по закону обязана ставить в известность администрация. Эдельман проинформировал их, что спецназ США поможет турецким вооруженным силам нейтрализовать верхушку сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК).

Замглавы Пентагона при этом заверил законодателей, что уверен в успехе и, в случае необходимости, проведение спецоперации может быть скрыто, что даст возможность ее отрицать.

В настоящее время силы PПK действуют в районе границы между Турцией и Ираком, часто скрываясь в горах на иракской территории, пишет издание, подчеркивая, что совместной военной операцией против сепаратистов Вашингтон надется убедить Турцию не начинать военное вторжение в Ирак.

Представители турецкой правящей Партии справедливости и развития премьера Тайипа Эрдогана, одержавшей убедительную победу на досрочных парламентских выборах 22 июля, неоднократно заявляли о необходимости жесткого противодействия РПК. Накануне выборов Эрдоган заявил, что "антикурдская" операция в Ираке может быть проведена после 22 июля.

РИА "Новости"