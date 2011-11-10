В Австралии выпал град величиной с мяч для игры в гольф (фото)
10:32, 10 ноября 2011Мир
1453 0
За ночь - свыше 65 мм осадков
На юго-восточное побережье Австралии обрушился сегодня сильный град, передает ИТАР-ТАСС. По словам очевидцев, куски льда по своим размерам не уступали мячам для игры в гольф.
Как заявил старший синоптик метеорологического бюро Джеймс ТЕЙЛОР, основной удар стихии пришелся на штат Виктория в районах Мельбурна, Кройдона и Балларата. Здесь за одну ночь выпало свыше 65 мм осадков.
|Фото с сайта NEWSru
По оценкам синоптиков, к природному катаклизму привело столкновение теплого и холодного атмосферных фронтов, и австралийцам еще предстоит пережить сильнейшие проливные дожди, которые одолевают их практически неделю.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter