В Австралии выпал град величиной с мяч для игры в гольф (фото)

На юго-восточное побережье Австралии обрушился сегодня сильный град, передает ИТАР-ТАСС. По словам очевидцев, куски льда по своим размерам не уступали мячам для игры в гольф.

Как заявил старший синоптик метеорологического бюро Джеймс ТЕЙЛОР, основной удар стихии пришелся на штат Виктория в районах Мельбурна, Кройдона и Балларата. Здесь за одну ночь выпало свыше 65 мм осадков.

В свою очередь, представитель службы спасения Роберт Джонсон сказал, что за помощью обратилось более 1 тыс человек. "В результате разгула стихии повреждения получили порядка полусотни домов, - добавил спасатель. - Отмечены многочисленные разрывы линий электропередачи из-за поваленных деревьев. В некоторых районах мощные ливни вызвали наводнения".

По оценкам синоптиков, к природному катаклизму привело столкновение теплого и холодного атмосферных фронтов, и австралийцам еще предстоит пережить сильнейшие проливные дожди, которые одолевают их практически неделю.