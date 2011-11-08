Берлускони почти ушел в отставку

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что уйдет в отставку после принятия парламентом закона об экономических реформах, которых требует Евросоюз от страны, оказавшейся на грани долгового кризиса, сообщает Радио Свобода.

О своем намерении Берлускони объявил президенту Италии Джорджо Наполитано на встрече, которая состоялась сразу после утраты правящей коалицией абсолютного большинства в парламенте.

Ранее во вторник законодатели большинством голосов поддержали бюджетный план правительства Берлускони, но наметился раскол в правящей коалиции, ряд депутатов от которой при голосовании воздержались. А перед голосованием одна из коалиционных партий призвала Берлускони уйти в отставку.

Голосование по экономическим реформам состоится в парламенте Италии на будущей неделе.