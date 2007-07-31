В столице Кипра умер турист из Украины

От теплового удара в столице Кипра Никосия умер гражданин Украины.

По предварительным данным медиков, состояние немолодого человека было осложнено употреблением алкоголя. Отечественное министерство иностранных дел уже подтвердило информацию о смерти туриста. Дневная температура воздуха на Кипре достигает 44-х градусов по Цельсию. В июле в Юго-восточной Европе от сильной жары уже погибли десятки людей.

5 канал