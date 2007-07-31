В столице Кипра умер турист из Украины

09:15, 31 июля 2007
Мир
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В МИД подтвердили информацию

От теплового удара в столице Кипра Никосия умер гражданин Украины. 

По предварительным данным медиков, состояние немолодого человека было осложнено употреблением алкоголя. Отечественное  министерство иностранных дел уже подтвердило информацию о смерти туриста. Дневная температура воздуха на Кипре достигает 44-х градусов по Цельсию. В июле в Юго-восточной Европе от сильной жары уже погибли десятки людей.

5 канал

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