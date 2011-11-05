Активистки Femen обнажились в Риме против Берлускони

Активистки украинского общественного движения Femen приняли участие в манифестации в Риме, организованной ведущей оппозиционной силой страны - Демократической партией, сообщает агентство TMNews.

Акция под лозунгом "Во имя итальянского народа"собрала на площади Сан-Джованни (San Giovanni) более тысячи человек, выступающих против главы правительства Италии Сильвио Берлускони и призывающих его немедленно уйти в отставку.

Среди участников манифестации, где преобладали флаги Демократической партии страны, оказались и украинские девушки, которые на этот раз предстали перед публикой в цветах итальянского флага: тело одной из трех было полностью покрыто зеленой краской, второй - белой, а третьей, соответственно, красной. Головы украшал традиционный украинский венок.

"Мы приехали сюда, чтобы сказать, что такие политики как Берулскони не могут руководить (страной), не могут помогать народу. Мы против Берлускони, потому что на Украине у нас точно такая же ситуация с президентом Виктором Януковичем", - приводит слова одной из них РИА Новости.

Помимо украинских активисток, в манифестации Демократической партии Италии приняли участие также представители левоцентристских сил из Германии и Франции.

В последние недели Италия, переживающая в острейшие финансово-экономические трудности, балансирует также и на грани правительственного кризиса. Отставки Берлускони требуют не только представители оппозиции, но и ведущих профсоюзов страны, объединений промышленников и видные представители национального епископата. Но сам премьер считает, что только он и его команда смогут вывести страну из экономического кризиса, альтернативы нынешнему правительству нет, а сам он в отставку уходить не собирается.

Фото с сайта Femen