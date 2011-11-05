Пакистан прячет от США ядерные боеголовки

Пакистанская армия после убийства главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена стала чаще перемещать свои ядерные боеголовки между военными объектами страны с целью скрыть численность ядерного арсенала от США, сообщает сайт американского издания Atlantic со ссылкой на пакистанские и американские источники.

Как утверждает издание, ракеты и боеголовки часто перевозятся по шоссе между примерно 15 объектами в грузовиках со слабой охраной или совсем без охраны. При этом перевозки часто осуществляются в обычном транспортном потоке. Именно так перевозят ядерное оружие, находящееся в снаряженном, а не в разобранном состоянии, сообщил неназванный представитель спецслужб США.

Пакистанское военное руководство больше опасается, что ядерное оружие попадет в руки американцев, чем радикальных исламистов, пишут авторы статьи "The Ally From Hell" ("Союзник из ада").

Ранее власти Пакистана неоднократно заявляли, что возможность захвата террористами ядерных боеголовок исключена.

В январе этого года СМИ сообщили, что ядерный арсенал Пакистана вырос в последние годы почти вдвое и насчитывает теперь более 100 боеприпасов. Работы по наращиванию стратегических арсеналов продолжаются в Пакистане, несмотря на тяжелое экономическое положение и непростую политическую ситуацию, которая осложняется непрекращающейся волной террористических актов, отмечает РИА Новости.

Пакистанская военная ядерная программа была начата в 1972 году. В мае 1998 года сначала Индия, а потом Пакистан провели демонстративные испытания атомного оружия, открыто продемонстрировав всему миру, что имеют у себя такие боеприпасы.