Евросоюз отказал «Южному потоку» в особом статусе

Евросоюз отказал "Газпрому" в особом правовом статусе для газопровода "Южный поток". Как пишет российский "Коммерсантъ", без особого статуса магистральный газопровод может быть использован для транспортировки газа третьими сторонами.

Особый правовой режим нужен был "Газпрому" для того, чтобы вывести "Южный поток" из-под действия Третьего энергетического пакета ЕС. Согласно нормам европейского энергетического законодательства, трансгосударственный трубопровод может быть использован третьими лицами, а бизнес по транспортировке и по продаже газа по нему должен быть разделен. Из этого правила исключаются только те объекты, которые попадают под понятие TEN (трансъевропейская сырьевая инфраструктура).

Конкуренты "Южного потока" - Трансадриатический газопровод и Nabucco - уже получили право не предоставлять доступ третьим лицам. У "Газпрома" остается еще один шанс обойти Третий энергопакет ЕС - договориться отдельно с каждой страной, по территории которой проходит "Южный поток", чтобы они признали трубу достойной особого статуса. Но даже если министерство энергетики каждой страны посчитает South Stream элементом европейской сырьевой инфраструктуры, окончательное решение останется за представителями Еврокомиссии.

В случае, если Европа не ратифицирует особый правовой режим для магистрального газопровода, Россия диверсифицирует поставки газа. Часть поставок будет направлена в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ. Точные цифры поставок, которые планируется направить в АТР, чиновник не назвал.

«Южный поток», призванный снизить зависимость российской стороны от транзита топлива по территории Украины, будет проложен по дну Черного моря из России в Болгарию, а затем разделен на две ветки. Одна из них пройдет через Грецию на юг Италии, а вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Точный маршрут газопровода еще не определен, кроме того, Турция до сих пор не дала согласия на прокладку газопровода по своей морской акватории, напоминает Лента.ру.

«Южный поток» должен быть построен к 2015 году, пока его строительство еще не началось. Ориентировочная стоимость трубы с пропускной способностью в 63 миллиарда кубометров газа оценивается в 15,5 миллиарда евро, из которых 10 миллиардов евро пойдут на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный. Участниками Южного потока являются "Газпром", итальянская Eni, французская EDF и германская Wintershall. Российскому монополисту принадлежит 50 процентов проекта.