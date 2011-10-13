Пятый сын Каддафи пытался уехать из города, обороной которого командовал

Представители Национального переходного совета Ливии заявили о поимке одного из сыновей Муаммара Каддафи, сообщает Reuters.

Мутассим Каддафи был захвачен в Сирте 11 октября при попытке покинуть город на машине с семьей. После пленения его доставили в Бенгази и допросили. Reuters подчеркивает, что рассказавшие об этом источники в НПС, которые пожелали остаться анонимными, ранее регулярно предоставляли агентству достоверную информацию.

Мутассим Каддафи пятый по старшинству сын лидера Джамахирии и входит в круг наиболее приближенных лиц своего отца. Наряду со своим братом Сейфом аль-Исламом он считался одним из вероятных преемников Муаммара Каддафи. С 2010 года Мутассим занимал пост советника службы госбезопасности Ливии.

В ходе гражданской войны Мутассим командовал войсками в боях за Брегу весной и летом, а также по некоторым данным принимал непосредственное участие в обороне Триполи в августе. По информации НПС, до последнего времени он руководил обороной Сирта, бои за который начались в сентябре 2011 года.

Сейчас новые ливийские власти контролируют практически всю территорию страны, напоминает Лента.ру. После взятия ими Сирта в начале октября в руках сторонников Каддафи остался только Бани-Валид, который войска НПС безуспешно осаждают уже больше месяца. Как сообщает Associated Press, 12 октября лидер НПС Мустафа Абдель Джалил сообщил, что о полной победе может быть официально объявлено в течение недели.

Город Бани-Валид находится на территории самого крупного племени Ливии - племени варфалла, насчитывающего один миллион из шести миллионов ливийцев. Известно, что Каддафи набирал здесь многих личных охранников и включал представителей племени в свои "революционные комитеты", наряду с самыми верными ему племенами: аль-Магара и аль-Каддафа. С другой стороны, варфалла участвовала в мятеже против Каддафи в 1993 году, многие ее лидеры были отправлены в тюрьмы или казнены.