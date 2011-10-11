Результаты выборов в Польше (официально)
Правящая партия удержала позиции
Правящая партия Польши премьер-министра Дональда Туска выиграла парламентские выборы, набрав 39,18% голосов избирателей, сообщила государственная избирательная комиссия Польши после подсчета 100% бюллетеней.
Оппозиционная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского - 29,98%;
Движение Паликота - 10,02% (партия создана год назад, впервые участвует в выборах);
Польская народная партия (PSL) - 8,36%;
Союз левых демократических сил - 8,24%.
Избирательная явка на выборах составила 48,9%.
PSL и партия Туска уже заявили о создании коалиции. Таким образом, Туск останется на должности премьера еще на четыре года.
Правительство Польши формирует партия, одержавшая победу на парламентских выборах. По предложению победившей партии глава государства назначает премьер-министра, которого затем утверждает Сейм.