Результаты выборов в Польше (официально)

Правящая партия Польши премьер-министра Дональда Туска выиграла парламентские выборы, набрав 39,18% голосов избирателей, сообщила государственная избирательная комиссия Польши после подсчета 100% бюллетеней.

Оппозиционная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского - 29,98%;

Движение Паликота - 10,02% (партия создана год назад, впервые участвует в выборах);

Польская народная партия (PSL) - 8,36%;

Союз левых демократических сил - 8,24%.

Избирательная явка на выборах составила 48,9%.

PSL и партия Туска уже заявили о создании коалиции. Таким образом, Туск останется на должности премьера еще на четыре года.

Правительство Польши формирует партия, одержавшая победу на парламентских выборах. По предложению победившей партии глава государства назначает премьер-министра, которого затем утверждает Сейм.