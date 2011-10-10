Сомалийские пираты захватили судно с 10 украинцами

У берегов Сомали в понедельник пираты захватили итальянское грузовое судно. На его борту 23 члена экипажа, среди которых 10 граждан Украины, остальные итальянцы и индийцы, пишет Зеркало недели со ссылкой на Радио Свобода.

По сообщению итальянских СМИ, судно Montecristo, загруженное металлоломом, направлялось из Суэцкого канала во Вьетнам. Захваченный теплоход принадлежит итальянской компании D`Alesio Group, базирующейся в Ливорно.

До сих пор ни одно судно этой компании не попадало в руки сомалийских пиратов, информирует пресс-секретарь судовладельца.

В сообщении министерства иностранных дел Италии говорится, что инцидент с судном Montecristo пристально отслеживают дипломаты, которые установили контакты с судовладельцем и другими компетентными органами.