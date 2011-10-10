Еще 16 белорусам запретили въезд в Европейский Союз

С 10 октября список лиц, которым запрещен въезд в Европейский Союз, пополнился еще 16 гражданами Беларуси.

Как передает собственыый корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом вчера сообщила пресс-секретарь ЕС во внешней политике Мая КАТЬЯНЧИЦ.

Большинство из них являются судьями, выносившими приговоры участникам акции протеста в Минске в декабре 2010 года.

«На встрече в Люксембурге министры иностранных дел ЕС должны увеличить санкции в отношении людей, близких к режиму Александра ЛУКАШЕНКО. Учитывая, что ситуация действительно ухудшается, мы рассмотрим ее еще раз очень внимательно», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В настоящее время 192 белорусам запрещен въезд в страны Евросоюза, а три белорусские компании имеют замороженные активы в ЕС.

Действующие санкции против Беларуси истекают в конце октября, но среди 27 стран-членов ЕС сложилось единодушное мнение об их продлении на год.