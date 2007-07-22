Выборы в Турции: в ход пошли ножи

Голосование на досрочных выборах в парламент Турции завершилось в 17:00 по местному времени.

Как передает РИА «Новости», в выборах участвовали 14 партий, которые представляют 7395 кандидатов, а также 699 независимых претендентов.

В списки для голосования были внесены 42,5 миллиона граждан 75-миллионной Турции, для которых были открыты 158,7 тысячи избирательных участков в 85 избирательных округах.

Сотни тысяч местных жителей в воскресенье вернулись в Стамбул и Анкару из мест отдыха на море, чтобы принять участие в выборах. На ряде автотрасс из-за резко возросшего количества машин и автобусов возникли пробки.

В Стамбуле и Анкаре на многих избирательных участках образовались длинные очереди, люди были вынуждены долго простаивать на улице в 40-градусную жару.

Выборы в Турции прошли в спокойной обстановке, каких-либо серьезных инцидентов не отмечено, сообщил журналистам глава турецкого МВД Осман ГЮНЕШ.

Однако в ряде мест произошли столкновения между избирателями, как, например, в юго-восточной провинции Диярбакыр, где в драке сторонников левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП) и прокурдской Партии демократического общества (ПДО) получили травмы, в том числе ножевые ранения, семь человек. Об этом сообщила телекомпания NTV.

Сотни жителей деревни Синан на юго-востоке Турции отказались участвовать в выборах в знак протеста против того, что местные власти длительное время не выполняют обещания по ремонту дороги, ведущей к населенному пункту, передает телекомпания Kanal 7.

Социологи предсказывают победу на выборах правящей происламской Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет премьер-министр Тайип ЭРДОГАН. По данным большинства социологических опросов, она наберет около 40% голосов избирателей.

В Турции не разрешено проводить опросы при выходе граждан с избирательных участков (exit polls). В день выборов также действует эмбарго на оглашение результатов голосования до 21:00 местного времени.

Предварительные итоги выборов, как ожидается, станут известны около полуночи.