Оба наиболее вероятных преемника Путина заверили, что ”осталось ждать недолго”

Первый вице-премьер-министр России Сергей Иванов считает, что вопрос с преемником Владимира Путина на посту президента решится в скором будущем, сообщает РИА "Новости" .

"Ждать осталось недолго", - сказал Иванов на встрече с представителями движения "Наши" в лагере у озера Селигер (Тверская область).

Со своей стороны, первый вице-премьер Дмитрий Медведев отметил, обращаясь к автору вопроса: "Можешь не сомневаться, наша страна без власти не останется".

"Наша задача то, что было сделано позитивного за восемь лет, когда нам с Сергеем Борисовичем довелось работать и в администрации, и в правительстве, самое главное, чтобы надежды, которые были созданы за эти годы, не профукать, не разменять на пятиалтын, а довести до логического конца", - сказал Медведев.

Справка. «Наши» (Молодежное демократическое антифашистское движение «Наши») — молодёжное движение, созданное в России по инициативе администрации президента РФ и поддержанное лично Владимиром Путиным. «Наши» декларируют поддержку Путина и его политического курса, фактически это единственное молодёжное движение, с активистами которого Владимир Путин встречается регулярно. Создание многочисленных молодёжных движений на протяжении 2005-2006 годов стало реакцией российских властей на «Оранжевую революцию» и ту роль, которую в ней сыграла молодёжь.