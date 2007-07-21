Жара вызвала нашествие змей в Словакии

В Словакии жара стала причиной нашествия змей. Большое количество пресмыкающихся зафиксировали в горах, лесах и небольших населенных пунктах республики.

В спасательною службу страны сегодня обратились несколько граждан, обнаруживших в своих бассейнах змей.

Эксперты считают исключительным для местного климата явление, когда змеи днем оставляют норы и, спасаясь от жары и засухи, приближаются к человеческому жилью. Между тем, специалисты предупреждают, что змеи не составляют угрозы, если сами не станут объектом нападения.

В то же время, гражданам рекомендует выявлять осмотрительность, ведь укус гадюки, а именно они чаще всего встречаются в местной фауне, может привести к серьезным последствиям, если оперативно не принять противоядие.

Невзирая на неудобство, для походов в горы и прогулок в лес теперь местным жителям и туристам придется надевать высокие сапоги, которые уберегут от укусов змей.