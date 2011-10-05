Генсек НАТО прочит скорое завершение операции в Ливии

НАТО близко к завершению операции "Объединенный защитник" в Ливии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе на неформальной встрече представителей стран-членов НАТО заявил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

По его словам, завтра, 6 октября, на встрече представителей стран-членов НАТО с партнерами Альянса в этой операции будут обсуждаться перспективы «для завершения миссии» в Ливии.

«Сегодня мы подняли вопрос, какие уроки мы должны извлечь из этой операции. Операция показала, что НАТО не хватает некоторых возможностей, особенно в Европе, выполнять в полной мере поставленные задачи», - подчеркнул Генсек.

Он отметил, что европейские союзники и Канада взяли на себя большую «долю ответственности в операции в Ливии».

По его словам, они обеспечили большую часть активов. «Но это также относится и к США, особенно в сфере по развертыванию критических систем обеспечения. Я говорю о разведке на всех уровнях и дозаправке в воздухе», - сказал Генсек НАТО.

Также он подчеркнул, что НАТО имеет «многолетний опыт поддержки перехода от диктатуры к демократии». «И если нас попросят, мы будем рады поделиться этим опытом», - заявил Генсек Алянса.

В течении первого дня заседаний также обсуждались вопросы пиратства. Генсек НАТО отметил, что в целом количество атак пиратов с начала этого года значительно уменьшилось.

«Международные усилия по борьбе с пиратством у берегов Сомали оказывают существенное воздействие. В целом количество пиратских нападений в этом году уменьшилось. С начала этого года в Аденском заливе не было ни одной успешной атаки пиратов. Но эта проблема остается», - сказал Генеральный секретарь НАТО.

«Мы договорились, что операция Океанский щит (“Ocean Shield”, операция НАТО в Индийском океане по борьбе с пиратством) делает важный вклад в развитие безопасности и мы будем продолжать эту миссию, - заключил он.