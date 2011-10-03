Путин написал статью о перспективах Евразийского союза

Таможенный союз Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана должен постепенно перерасти в Евразийский союз, который станет "связкой" между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Об этом пишет премьер-министр РФ Владимир Путин в статье для газеты "Известия".

В.Путин отмечает, что будет идти и постепенное расширение круга участников Таможенного союза и Единого экономического пространства за счет "полноценного подключения к работе Киргизии и Таджикистана".

"Евразийский союз - это открытый проект. Мы приветствуем присоединение к нему других партнеров, и прежде всего стран Содружества. При этом не собираемся кого-либо торопить или подталкивать. Это должно быть суверенное решение государства, продиктованное собственными долгосрочными национальными интересами", - пишет В.Путин.

При этом он отмечает, что "некоторые соседи РФ объясняют нежелание участвовать в продвинутых интеграционных проектах на постсоветском пространстве тем, что это якобы противоречит их европейскому выбору".

"Считаю, что это ложная развилка. Мы не собираемся ни от кого отгораживаться и кому-либо противостоять. Евразийский союз будет строиться на универсальных интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едиными ценностями свободы, демократии и рыночных законов", - подчеркивает российский премьер.

"Теперь участником диалога с ЕС станет Таможенный, а в дальнейшем и Евразийский союз. Таким образом, вхождение в Евразийский союз, помимо прямых экономических выгод, позволит каждому из его участников быстрее и на более сильных позициях интегрироваться в Европу", - делает вывод В.Путин.