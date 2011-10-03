Пираты ограбили химический танкер у побережья Бенина, говорится в обнародованных сегодня материалах Международного морского бюро.

По его данным, вооруженные автоматами пираты захватили танкер и загнали весь экипаж в одну из кают, где моряки провели всю ночь. Тем временем пираты разграбили танкер, забрали наличные и все ценности, которые смогли найти на борту, после чего скрылись. Никто из членов команды не пострадал.

Сообщений о том, в какую сумму оцениваются украденные вещи, не поступало, замечает РосБизнесКонсалтинг.