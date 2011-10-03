Сирийская оппозиция сформировала Национальный совет

Сирийская оппозиция заявила о формировании Национального совета, в состав которого вошли все партии-противники режима действующего президента Башара Асада, сообщает РИА «Новости».

"Совет Сирии открыт для участия всех сирийцев. Это независимый совет, который представляет суверенный сирийский народ в борьбе за его свободу", - заявил профессор, ученый и политолог сирийско-французского происхождения из Сорбонны Бурхан ГАЛЬЮН, зачитавший журналистам учредительный манифест совета.

Антиправительственные протесты в Сирии начались в середине марта в городе Дераа, на юге страны, а затем перекинулись на другие регионы. По данным ООН, число жертв столкновений превысило 2,7 тысячи человек. Сирийские власти говорят о 1,5 тысячи погибших, 800 из которых - представители сил правопорядка. Оппозиция требует отставки президента Башара АСАДА и политических преобразований. США и Евросоюз призвали Б.АСАДА уйти в отставку.