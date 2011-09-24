Медведев хочет поменяться местами с Путиным

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет о готовности работать в правительстве, а нынешний премьер-министр Владимир ПУТИН должен стать кандидатом на должность президента РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня, выступая на съезде партии «Единая Россия».

«Я считаю, что было бы правильным, чтобы съезд поддержал председателя партии Владимира ПУТИНА на должность Президента страны», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

После продолжительных аплодисментов в зале, он отметил, что это является подтверждением авторитета В.ПУТИНА.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что с учетом предложения возглавить список «Единой России», заняться партийной работой и при удачном выступлении на выборах, он готов заняться практической работой в правительстве.