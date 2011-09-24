В Варшаве возле дома правительства мужчина сам себя сжег

Возле дома польского правительства в столице Польши в пятницу совершил самосожжение 49-летний мужчина, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, мужчина оставил письмо главе польского правительства и лидеру правящей в стране с конца 2007 года партии «Гражданская платформа» (РО) Дональду ТУСКУ, в котором объяснил свое решение лишить себя жизни финансовыми проблемами.

«В письме он рассказывает о сложной семейной ситуации и своих долгах. Сообщает, что голосовал за РО, но разочаровался», - отмечает TVN24.

По данным польских медиа, мужчина, состояние которого врачи оценивают как стабильное, работал в Центральном бюро расследований и в налоговой администрации.

«Утверждает также, что потерял работу, потому что сообщил в министерство финансов о нарушениях в налоговой администрации, где работал, но чиновники якобы «закрыли глаза» на нарушения законодательства», - сообщает TVN24.

По данным польского телеканала новостей, человек также написал, что день смерти выбрал случайно, но место самосожжения – нет.