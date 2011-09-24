Украина добивается свободной торговли между странами СНГ

Украина надеется на подписание в октябре Соглашения о зоне свободной торговли между странами СНГ. Как сообщает пресс-служба правительства Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, комментируя результаты 51-го заседания Экономического совета СНГ, состоявшегося сегодня в г.Алматы (Казахстан).

Принято решение доработать имеющиеся замечания к тексту, чтобы вынести его на очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ 18 октября с.г. в Санкт-Петербурге.

По словам первого вице-премьера, стороны договорились, что со странами, которые еще имеют замечания, будут проведены дополнительные переговоры.

А.Клюев добавил, что украинская сторона настаивала на необходимости завершить подготовку проекта договора: "Позицию украинской стороны вы хорошо знаете - мы последние 15 лет последовательно выступаем за создание в рамках СНГ полноценной зоны свободной торговли".