ГУАМ в Киеве обсудил борьбу с коррупцией и отмыванием денег

Представители стран ГУАМ обсудили в Киеве вопросы борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, 22-23 сентября в Секретариате организации в Киеве под председательством грузинской стороны состоялось 5-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег (РПГ-КОД) Рабочей группы по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков (РГБТОП).

Делегации обменялись информацией об изменениях в национальном законодательстве, оперативной ситуации и выполнении компетентными органами задач в сфере борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

В ходе заседания обсуждались вопросы имплементации проектов, осуществляемых при поддержке США, в сфере борьбы с коррупцией совместно с Антикоррупционной сетью для Восточной Европы и Центральной Азии (АКС) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и в сфере борьбы с отмыванием денег, а также выявления и конфискации доходов, полученных преступным путем, совместно с Управлением ООН по преступности и наркотикам (ЮНОДК).

Рабочая подгруппа поддержала предложения по расширению прямых каналов связи между соответствующими министерствами и ведомствами государств-членов ГУАМ как на национальном, так и региональном уровнях.

Кроме того, были рассмотрены вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества стран ГУАМ, в том числе, в сфере обмена информацией, включая оперативный уровень. По итогам заседания был подписан Протокол.

Очередное заседание РПГ-КОД планируется провести в марте 2012 года.