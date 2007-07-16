МИД России: В Лондоне должны понимать, что провокации не останутся без ответа

Позиции британского правительства, объявившего о санкциях в отношении России за отказ выдать Андрея Лугового, "не защитимы" с точки зрения права и морали, заявили в понедельник в МИД РФ.

Действия официального Лондона, подчеркивается в заявлении МИД России по российско-британским отношениям, похожи на хорошо срежиссированную акцию, цель которой – сознательно политизировать расследование так называемого "дела Литвиненко".

Как говорится в заявлении, британской стороне "хорошо известно", что Конституция РФ не предусматривает выдачу российских граждан иностранным государствам. Российская позиция соответствует Европейской конвенции о выдаче, которая позволяет государству-участнику отказывать в экстрадиции своих граждан. При этом Великобритания многократно отказывала в выдаче граждан других стран, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в частности, Бориса Березовского и Ахмеда Закаева.

Российская сторона всегда была готова сотрудничать с Великобританией в расследовании дела Литвиненко, но "на строго профессиональной основе", напомнили в российском МИД. Однако решение Лондона "подтверждает нагнетание русофобских настроений", которые "перекинулись" во внешнюю политику.

Наивным, по мнению российского внешнеполитического ведомства, выглядит заявление британского министра иностранных дел Дэвида Милибэнда о том, что Великобритания хотела бы видеть в России партнера на международной арене. "В Лондоне должны понимать, что провокационные действия не останутся без адекватного ответа и не могут не повлечь последствий для российско-британских отношений в целом", - предостерегают российские дипломаты.

Сегодня Милибэнд, выступая в парламенте с официальным заявлением, сообщил, что Великобритания вышлет четырех российских дипломатов и сократит сотрудничество с Москвой в ряде сфер. В частности, будет ужесточен визовый режим для российских чиновников. Глава британского МИД также призвал Россию изменить конституцию, чтобы облегчить процесс экстрадиции.

Лента.ру