В распоряжении Каддафи остается золотой запас Ливии

Новые власти Ливии просят страны Запада снабдить их оружием – для окончательной ликвидации сил, верных свергнутому ливийскому диктатору Муаммару Каддафи, сообщает Радио Свобода.

На переговорах в Триполи в среду с помощником госсекретаря США Джеффри Фелтманом глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель Джалиль отметил, что в распоряжении Каддафи остается золотой запас страны, что позволяет ему вербовать наемников и организовывать сопротивление.

Повстанцы осаждают родной город Каддафи – Сирт, а также Сабху и Бени-Валид, где закрепились его сторонники.

В четверг в Триполи для переговоров с новыми ливийскими руководителями прибудет президент Франции Николя Саркози. По неподтвержденным сообщениям, ожидается также приезд премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.