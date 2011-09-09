Fitch: Nord Stream лишит Украину 20% выручки от транзита

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что введение в эксплуатацию первой ветки газопровода "Северный поток" приведет к падению транзитной выручки газовых операторов Украины и Словакии - "Нафтогаза" и Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) - на 20% в 2012 году, следует из сообщения агентства.

Заполнение трубопровода "Северный поток" технологическим газом началось во вторник. С началом работы первой ветки "Северного потока" газ из РФ сможет поступать в Германию и другие западноевропейские страны напрямую, и это негативно отразится на финансах "Нафтогаза" и SPP.

По мнению агентства, ввод в эксплуатацию альтернативного маршрута усиливает позицию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом" об условиях текущих газовых контрактов, замечает РИА "Новости". Поэтому Fitch не исключает полностью возможных проблем с транзитом российского газа через территорию Украины, как в 2006 и 2009 годах, в связи с существующими разногласиями.

Nord Stream проходит по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд).

Запуск первой очереди газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. куб.м газа в год намечен на октябрь 2011 года. Вторая нитка позволит с осени 2012 года увеличить пропускную способность Nord Stream до 55 млрд. куб.м. В июле премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что Россия не исключает и третьей очереди "Северного потока".

Акционерами проекта Nord Stream являются "Газпром" (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).