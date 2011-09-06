СМИ: привычка смотреть на Украину сквозь призму России возвращается

Следующим послом Франции в Украине может быть назначен Ален РЕМИ, который раньше дважды работал в России, сообщает журнал «Український тиждень».

«Если МИД остановится именно на Алене РЕМИ, можно предположить с большой долей достоверности, что привычка смотреть на Киев сквозь призму Москвы возвращается, – считает один из администраторов французского дипломатического ведомства, который не пожелал быть названным. – Господин РЕМИ дважды работал в России. Первый раз – еще при СССР, во второй раз – уже при ПУТИНЕ. Это вовсе не значит, будто сам дипломат находится под российским шармом. Может быть и наоборот. Но правомерно было бы заметить: нынешние руководители французской дипломатии считают, что для того, чтобы понять Киев, достаточно хорошо знать политическую практику Москвы».

Непрямым аргументом в пользу такого предположения, пишет издание, может служить очевидное усиление российского вектора в зарубежной политике Франции. Или, точнее, во внешнеэкономическом направлении.

«САРКОЗИ не видит в россиянах перспективного политического партнера, – объясняет экономический журналист Рено РЕБАРДИ. – В политической плоскости они интересны лишь относительным влиянием на Иран и воздушным коридором в Афганистан. Другое дело – экономика. Здесь крупные французские предприятия стремятся во что бы то ни стало обыграть немцев в борьбе за российские рынки».

Renault и EDF, Gaz de France и Vinci, Alstom и EADS активно добиваются сотрудничества с россиянами. «Не ищи в этом глубокой политической стратегии, – советует французский банкир, который почти 10 лет отработал в Москве. – Ее нет. Есть желание в условиях мирового кризиса за счет платежеспособного государства создать рабочие места для французских специалистов. Мы предпочитаем, чтобы российские нефтедоллары вкладывали в выгодные для нас проекты».

Весной, напоминает УТ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, который обещал во время своей президентской кампании «требовательно относиться к России», назначил в Москву своего специального представителя Жан-Пьера ТОМА. На днях он заявил в одном из интервью российской прессе, что «Россия может в ближайшее время не только присоединиться к общему экономическому пространству с Евросоюзом, но и вступить в ЕС, и сделает это раньше Украины и Турции». Специальный представитель французского Президента призвал россиян «объединиться в экономическом и геополитическом противостоянии США, Китаю и Индии».

Именно формат будущих отношений Украины с ЕС, пишет «Український тиждень», станет первой большой головной болью нового посла, независимо от того, будет это А.РЕМИ или кто-то другой. Не только Париж, но и Брюссель, Лондон, Берлин, другие европейские столицы в настоящее время колеблются относительно тактики переговоров с Киевом в перспективе декабрьского саммита Украина-ЕС.

Часть политиков склоняются к тому, чтобы подписать соглашение об ассоциации, и уже потом, в пределах нового договора, требовать соблюдения демократических стандартов. Другая позиция заключается в том, чтобы отсрочить подписание документа, пока Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО не будет выпущены на свободу. «Какова реальная пропорция сторонников радикального и умеренного подхода, сказать трудно, – объясняет чиновник МИД. – Одно можно сказать с уверенностью: решение пока не согласовано, продолжаются дискуссии».

«Если Франция подыскивает на должность посла в Украине человека, который хорошо знает в первую очередь Россию, а не Польшу или Венгрию, это означает одно: Киев никого не обманул своими заявлениями о «европейских приоритетах». Западные политики-прагматики делают выводы из того, что видят собственными глазами”, – констатирует издание.