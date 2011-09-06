В Иране не на шутку испугались водяных пистолетов

Шеф иранской полиции генерал Ахмад Радан заявил, что за недавней "водяной битвой" в общественных местах стоят контрреволюционеры, сообщает Би-би-си.

В конце августа сотни иранских юношей и девушек устроили по всей стране шумные развлечения, обливая друг друга водой из пластиковых бутылок и водяных пистолетов.

Акция, организованная через интернет, вызвала бурную реакцию ряда религиозных и общественных деятелей Ирана. Власти Исламской республики расценили ее как угрозу консервативному правопорядку. Несколько участников игр были арестованы.

Генерал полиции обвинил организаторов "водяной битвы" в нарушении моральных устоев и пообещал привлечь их к суду.