Президент Польши возглавил рейтинг

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ возглавил рейтинг политиков, которым больше всего доверяют граждане Польши.

Об этом свидетельствует проведенный 17-24 августа опрос CBOS, результаты которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

По данным опроса, Б.КОМОРОВСКИЙ получил самый высокий уровень доверия с момента избрания на пост главы Польского государства - 70%.

В июле 59-летнему Б.КОМОРОВСКОМУ, который стал Президентом в августе прошлого года, доверяли 66% респондентов.

Второе место в рейтинге доверия занял глава правительства Дональд ТУСК с 52%, а тройку лидеров замыкает лидер Польской селянской партии (PSL), партнер премьера по правительственной коалиции Вальдемар ПАВЛЯК (49%).

Среди тех, кому поляки доверяют больше всего, - министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ (46%) и лидер оппозиционной парламентской партии "Союз левых демократов" (SLD) Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ.

Лидеру самой популярной оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) Ярославу КАЧИНЬСКОМУ доверяют 32% из 1051 опрошенных в рамках исследования поляков.