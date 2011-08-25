Среди самых влиятельных женщин мира - ни одной представительницы экс-СССР

Американский журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин мира. Как сообщает РБК- Украина, на первом месте пятый раз в истории оказалась Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сменила на вершине жену Президента США Мишель Обаму, которая была признана самой влиятельной женщиной мира-2010, а в этом году заняла лишь восьмое место.

Второе место в списке заняла госсекретарь США Хиллари Клинтон, третье - Президент Бразилии Дилма Руссефф.

В пятерке оказались исполнительный директор компании PepsiCo Индра Ноойи, а также один из руководителей Facebook Шерил Сандберг.

Дальше в десятке расположились: Мелинда Гейтс - совладелец Bill & Melinda Gates Foundation, Соня Ганди - лидер Индийского национального конгресса, Мишель Обама - первая леди США, Кристин Лагард - директор-распорядитель МВФ, Ирэн Розенфельд - CEO компании Kraft Foods.

РБК-Украина отмечает, что украинских женщин в списке нет, и напоминает, что Юлия Тимошенко в прошлом году заняла 97-ое место в списке самых влиятельных женщин мира, опубликованном журналом Forbes.

Более того, в нынешний список не вошла ни одна представительница стран СНГ.