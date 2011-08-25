Баррозу: Украина закрепилась на мировой арене

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ подчеркивает, что украинцы могут рассчитывать на постоянную поддержку ЕС в реализации «стремлений, рожденных двадцать лет назад».

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, идет речь в письме-поздравлении Ж.БАРРОЗУ главе Украинского государства Виктору ЯНУКОВИЧА по случаю 20-летия Независимости Украины.

В письме председатель Еврокомиссии передал приветствие всем гражданам Украины по случаю 20-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости.

«За последние двадцать лет Украина закрепилась на мировой арене. Я очень рад, что Европейская комиссия и в целом ЕС были партнером и другом на протяжении всех этих лет в преодолении вызовов в осуществлении политических и экономических реформ, которые встают перед Украиной», - говорится в письме председателя Еврокомиссии в адрес Президента Украины.

В своем поздравлении Ж.БАРРОЗУ отметил, что Европейский Союз стоит рядом с Украиной как друг и партнер. «Цель политической ассоциации и экономической интеграции, предусмотренная Соглашением об ассоциации, переговоры о котором мы надеемся завершить в этом году, амбициозная и новаторская. Она введет новую основу договорных отношений между Европейским Союзом и Украиной, отведя центральное место вопросам уважения к правам человека, демократии и фундаментальных свобод, и, по моему убеждению, вдохновит другие страны Восточного партнерства», - говорится в приветствии.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что для достижения этой цели жизненно необходимыми являются консолидация демократии и верховенства права. «Продолжение внедрения реформ является наилучшим средством закрепления предыдущих достижений и обеспечения будущих достижений», - убежден он.

Председатель Еврокомиссии также выразил надежду, что конструктивное сотрудничество между Украиной и ЕС и в дальнейшем будет способствовать достижению этой общей цели.