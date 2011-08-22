Сына Каддафи чуть не застрелили в прямом эфире

На Мухаммеда Каддафи, старшего сына Муаммара Каддафи, было совершено вооруженное нападение во время интервью, которое он давал в ночь на понедельник телеканалу "Аль-Джазира" (Al Jazeera).

"Меня атакуют прямо сейчас в моем доме", - сказал Мухаммед Каддафи, который практически не занимался политической деятельностью и не состоял на государственной службе, живя вместе с матерью, которая уже давно разведена с Муаммаром Каддафи.

"Мой дом окружен вооруженными людьми, и они стреляют, целясь в мои окна", - заявил он, успев подчеркнуть, что повстанцы поместили его под домашний арест и обещали обеспечить его безопасность.

Интервью прервалось, но, по некоторой информации, в результате стрельбы Мухаммед Каддафи не пострадал.

Судьба Сейфа аль-Ислама, другого сына Каддафи, занимавшего более активную позицию в защиту своего отца и действовавшего в Ливии режима, складывается по-другому. Его арестовали, и уже в понедельник представители Международного уголовного суда намерены начать с повстанческим Национальным переходным советом переговоры об условиях его отправки в Гаагу.

Напомним, в ночь на 22 августа ливийские повстанцы после почти полугода вооруженного противостояния захватили столицу страны Триполи. В частности, в их руках оказалось здание гостелевидения Ливии.

ТСН