Ураган принес смерть на музыкальный фестиваль

На севере Бельгии сильный ураган обрушился на территорию, где проходил музыкальный фестиваль - три человека погибли и не менее семи получили серьёзные ранения, сообщает Радио Свобода. Пожарные и спасатели рассказали, что в городке Хаccельт, к востоку от Брюсселя, обрушились две концертные сцены. При этом обвалились и конструкции осветительных ферм. Повреждены большие телевизионные экраны, многие деревья повалены или вырваны с корнем.

На фестиваль приехали более 60 тысяч человек. Организаторы пока отложили проведение мероприятий.