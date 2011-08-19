Ураган принес смерть на музыкальный фестиваль
01:56, 19 августа 2011Мир
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Трагедия в Бельгии
На севере Бельгии сильный ураган обрушился на территорию, где проходил музыкальный фестиваль - три человека погибли и не менее семи получили серьёзные ранения, сообщает Радио Свобода.Пожарные и спасатели рассказали, что в городке Хаccельт, к востоку от Брюсселя, обрушились две концертные сцены. При этом обвалились и конструкции осветительных ферм. Повреждены большие телевизионные экраны, многие деревья повалены или вырваны с корнем.
На фестиваль приехали более 60 тысяч человек. Организаторы пока отложили проведение мероприятий.
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