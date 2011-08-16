Меркель и Саркози сегодня спасали евро

Франция и Германия выступают за создание "экономического правительства", т.н. Совета зоны евро, заявил президент Франции Николя Саркози на пресс-конференции по итогам состоявшихся сегодня в Париже переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Предполагается, что Совет, в который будут входить главы государств и правительств, будет собираться два раза в год. На пост его председателя Н.Саркози и А.Меркель рекомендуют назначить президента Евросоюза Хермана ван Ромпея.

Н.Саркози и А.Меркель озвучили еще ряд предложений, касающихся европейской экономики. В частности, канцлер ФРГ заявила, что Еврокомиссия должна получить больше возможностей для вмешательства в экономическую политику стран-должников.

Также Германия и Франция считают необходимым установить в ЕС общий налог на финансовые операции.

Помимо этого, Париж и Берлин намерены ввести общий налог на французские и немецкие предприятия с 2013 г.

А.Меркель отметила, что выпуск единых еврооблигаций не является "последним средством" для преодоления кризиса в странах еврозоны, сообщает РосБизнесКонсалтинг. По ее словам, долговые проблемы в еврозоне можно решить, не прибегая к этому средству. Германия и Франция едины во мнении, что сейчас начинать их выпуск преждевременно.

Также, по мнению сторон, средств, находящихся в распоряжении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), в настоящее время достаточно, и пересматривать их объем нерационально.