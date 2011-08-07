Погибли спецназовцы из группы, убившей бен Ладена

Более 20 военнослужащих, погибших при крушении вертолета в афганской провинции Вардак, служили в так называемой "группе 6" спецназа ВМС США - подразделения, которое в начале мая ликвидировало в Пакистане главаря "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, сообщил телеканал Fox News.

Вертолет НАТО разбился в ночь в субботу в ущелье Танги в уезде Саидабад после обстрела с земли.

"Среди погибших в крушении вертолета более 20 военнослужащих были из "группы 6" спецназа SEALS (Sea, Air and Land Teams), которая ликвидировала бен Ладена", - цитирует РИА "Новости".

В разбившемся вертолете, помимо экипажа, находились 22 спецназовца, три военных авиадиспетчера, семь афганских военнослужащих, кинолог и гражданский переводчик - всего 38 человек. Источники заявили, что это крупнейшая по численности потеря личного состава для "группы 6" за все время ее существования.

После подтверждения информации о гибели в авиакатастрофе американских военнослужащих президент и министр обороны США Барак Обама и Леон Панетта выразили соболезнования членам семей погибших.