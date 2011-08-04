Российская прокуратура наконец-то установила, что Ландик - в розыске

Прокуратурой Краснодарского края завершена экстрадиционная проверка в отношении депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА, обвиняемого в избиении девушки.

Как сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края, 9 июля 2011 года на территории Западного административного округа г. Краснодара выявлен гражданин Украины Р.ЛАНДИК.

«В ходе проверки установлено, что Р.ЛАНДИК находится в межгосударственном розыске и разыскивается правоохранительными органами Республики Украины за совершение хулиганства.

11.07.2011 постановлением судьи Ленинского районного суда г. Краснодара обвиняемому ЛАНДИК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время он содержится в ИЗ-23/1 г. Краснодара.

Прокуратурой края в соответствии с требованиями Минской конвенции в отношении ЛАНДИК проведена экстрадиционная проверка, материалы которой направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о выдаче фигуранта компетентным органам Украины», - сообщает прокуратура Краснодарского края.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре.

19 июля Генеральной прокуратурой Украины был направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запрос о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения его к уголовной ответственности за хулиганство.