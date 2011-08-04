Курды призывают Украину помочь их национально-освободительному движению

Ассоциация курдских общественных организаций «МИДИЯ» призывает Украину, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке, поддержать национально-освободительное движение курдского народа.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал президент АКОО «МИДИЯ» Георгий ГАСАНОВ.

Он отметил, что курды – это народ, насчитывающий более 40 млн. человек, но не имеющий своего государства. “После первой мировой войны произошло разделение мира, и Курдистан пал под игом четырех держав – Ирана, Ирака, Турции и Сирии”, - напомнил Г.ГАСАНОВ. Также он обратил внимание, что территория Курдистана - это земли чрезвычайно богатые полезными ископаемыми, преимущественно нефтью и газом.

“Сегодня история повторяется, и мы становимся свидетелями, что Иран и Турция снова готовы сотрудничать по предварительной договоренности друг с другом, чтобы не дать реализовать курдскому народу свои права на свободу и равенство”, - заявил Г.ГАСАНОВ.

По его словам, 16 июня, после того как иранская армия “с молчаливого согласия Вашингтона” и поддержки Турции перешла границу иракской части Курдистана, продолжаются ожесточенные бои между партизанами Партии свободы и жизни Курдистана (ПСЖК) и Корпусом защитников исламской революции. “Военные операции иранских военных против курдских бойцов ведутся параллельно с турецкими карателями, что говорит о тесном сотрудничестве Тегерана и Анкары”, - отметил Г.ГАСАНОВ.

На данное время, по его информации, иранская армия зашла на 15 километров вглубь территории Южного Курдистана, подвергая населенные пункты тактике “выжженной земли”. В результате было уничтожено более 20 населенных пунктов, есть жертвы среди мирного населения. По данным Красного креста и Красного полумесяца, более 800 человек были вынуждены покинуть свои дома. Тегеран с каждым днем усиливает политику ненависти и вражды в отношении курдов, отметил президент АКОО «МИДИЯ».

По словам Г.ГАСАНОВА, каждое из четырех перечисленных государств по-разному игнорирует курдскую проблему, и не хочет признать курдов как этнос. В то же время, в Турции и Ираке ситуация несколько улучшилась в последнее время – в Турции односторонне провозглашена культурная автономия курдов, а в Ираке речь идет о федерации. Но эти первые шаги к признанию курдов, по его убеждению, также стали причиной для действий иранских войск против партизан ПСЖК.

Член Ассоциации Хамза АХМАД (Турция) отметил, в свою очередь, что иранская политика объединила в себе, прежде всего, противостояние курдскому народу против создания автономной республики, а также улучшение отношений с Турцией, и планы по созданию новой власти в Иракском Курдистане.

“Мы осуждаем действия иранской власти и призываем мировое сообщество остановить их неправомерные действия по отношению к курскому народу”, - отметил Х.АХМАД.

Г.ГАСАНОВ выразил убеждение, что каждое государство в мире сегодня заинтересовано в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

“Мы, курды, проживающие в Украине и странах СНГ, призываем мировое сообщество осудить противоправные действия Тегерана и Анкары, не оставаться равнодушными к гибели мирных жителей, среди которых ни в чем не повинные дети, женщины и старики. Мы также обращаемся к украинскому народу, Президенту Украины, парламенту и правительству Украины, всем правозащитным организациям Украины поднять свой голос в поддержку курдского народа”, - заявил Г.ГАСАНОВ.

Он отметил, что курды взялись за оружие не потому, что имеют к нему страсть, а потому что “почти 50-миллионное население, которое не имеет своего государства, не хочет, чтобы все оставалось так и в дальнейшем”.

“Раньше мы об этом просили, а теперь мы это возьмем, потому что мы этого хотим. Для этого мы объединились, и мы это сделаем”, - подчеркнул Г.ГАСАНОВ.