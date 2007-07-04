Великобритания пережила ”заговор врачей”

Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы в стране с "критического" до "серьёзного". Как сообщает Sky News, это означает, что атака боевиков более не считается неминуемой, однако вероятность теракта на территории страны остается высокой.

Уровень угрозы был поднят до наивысшего 30 июня после неудавшихся терактов в Лондоне и Глазго.

Напомним, что в прошлую пятницу в центре британской столицы полицией были предотвращены взрывы двух "Мерседесов", в которых находились канистры с бензином и гвозди. На следующий день двое мужчин на автомобиле Jeep Cherokee попытались протаранить терминал аэропорта Глазго, но были задержаны.

Вскоре по подозрению в организации терактов были задержаны еще шесть человек. Все они врачи и выходцы с Ближнего Востока.

Лента.ру