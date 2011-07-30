В аэропорту Чикаго столкнулись два пассажирских самолета

Пассажирские самолеты авиакомпании Delta Air Lines столкнулись в аэропорту Чикаго, пострадавших нет.

Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Крис Келли Сингли.

"Два пассажирских самолета задели друг друга во время выруливания на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту О'Хара", - цитирует агентство слова Сингл.

По данным авиакомпании, пассажиры рейсов в Миннеаполис и Атланту были эвакуированы из поврежденных воздушных судов.

Ведется расследование причин столкновения и оценка причиненного ущерба.

ТСН