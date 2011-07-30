В аэропорту Чикаго столкнулись два пассажирских самолета
18:33, 30 июля 2011Мир
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Ведется расследование
Пассажирские самолеты авиакомпании Delta Air Lines столкнулись в аэропорту Чикаго, пострадавших нет.
Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Крис Келли Сингли.
"Два пассажирских самолета задели друг друга во время выруливания на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту О'Хара", - цитирует агентство слова Сингл.
По данным авиакомпании, пассажиры рейсов в Миннеаполис и Атланту были эвакуированы из поврежденных воздушных судов.
Ведется расследование причин столкновения и оценка причиненного ущерба.
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