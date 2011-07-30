Силы НАТО повредили три спутниковых передатчика в Триполи

В Триполи авиаударами НАТО серьезно повреждены три государственных спутниковых ТВ-передатчика, сообщает Газета.Ru.

Как заявила НАТО, целью воздушных ударов было остановить «провокационное вещание» режима Муаммара КАДДАФИ. В настоящий момент коалиция оценивает размер нанесенного ущерба.

Удары были «произведены с помощью истребителей НАТО, использующих боеприпасы с точным наведением высокого уровня «, и что было проведено «обсуждение и тщательное планирование, чтобы свести к минимуму риск потерь», говорится в заявлении коалиции.

«Наше вмешательство было необходимо, так как телевидение использовалось в качестве неотъемлемого компонента в аппарате режима, предназначенного для систематического угнетения и запугивания мирных жителей, чтобы спровоцировать атаки на них», – заявляет НАТО.

Во время заявления НАТО ливийское государственное телевидение продолжало вещание.