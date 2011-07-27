Около 100 российских туристов отравились в Турции

Около 100 российских граждан обратились в клиники г.Аланья (Турция) с симптомами пищевого отравления, говорится в сообщении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. В больницах остаются 8 туристов, которых врачи готовят к выписке.

Инцидент произошел в отеле Club Gunes Garden (Аланья). Как уточняет РосБизнесКонсалтинг, в гостиницу срочно прибыли представители Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства Турции, которые взяли пробы продуктов питания и воды. Об очаге инфекции и ее характере можно будет судить по результатам экспертизы.