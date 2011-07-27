Саакашвили категорически против европейской изоляции Беларуси

Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил категорически против европейской изоляции Белоруссии. Как сообщил он в Батуми на совместном брифинге с президентом Польши Брониславом Коморовским, утверждение, что Россия демократичнее Белоруссии, - "абсурдно".

"Мы с большим интересом наблюдаем за ситуацией в Белоруссии. Мы хорошо понимаем, какие проблемы существуют в Белоруссии, но в то же время мы хорошо знаем, что утверждать, будто Россия демократичнее Белоруссии - абсурдно. Белоруссия не осуществляет оккупацию соседних стран", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

По его мнению, политика изоляции Республики Беларусь "есть прямой шанс, что суверенитет Белоруссии реально завершится и будет подконтролен сегодняшнему правительству России". Такое положение М.Саакашвили назвал "контрпродуктивным". "Считаю, что диалог и откровенный разговор с Белоруссией по всем вопросам необходим", - заявил он.