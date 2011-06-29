В центре Каира произошли столкновения: есть раненые
08:54, 29 июня 2011Мир
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Полиция разгоняла толпу
В столице Египта - Каире на центральной площади Тахрир во вторник вечером произошли столкновения групп молодежи с полицией. Есть раненые.
Беспорядки начались после того, как полиция разогнала собравшихся неподалеку от площади родственников людей, погибших в Каире минувшей зимой - в ходе массовых акций протеста, приведших к отставке тогдашнего Президента Хосни МУБАРАКА, сообщает радио «Свобода».
Протестующие требовали скорейшего рассмотрения в судах дел против ведущих представителей прежнего режима.
Сам Х.МУБАРАК и его сыновья должны предстать перед судом 3 августа.
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