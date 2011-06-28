МВФ сегодня изберет нового директора

Министр финансов Франции Кристин Лагард может быть уже сегодня избрана новым директором-распорядителем Международного валютного фонда, сообщает Радио Свобода.

В понедельник Лагард заручилась поддержкой Китая, что в совокупности с одобрением ее кандидатуры США и Евросоюзом делает шансы на победу чрезвычайно высокими.

Соперник Лагард - глава Центробанка Мексики Агустин Карстенс. Ранее группа развивающихся стран выражала недовольство тем, что в течение 65 лет существования МВФ во главе фонда всегда были представители Европы.